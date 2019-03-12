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Пензенская область будет сотрудничать со службой по интеллектуальной собственности

12 марта в 09:28 280 просмотров
, патентно-лицензионной и инновационной деятельности хозяйствующих субъектов Пензенской области.

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Губернатор Иван Белозерцев встретился с главой Роспатента Григорием Ивлиевым. В ходе деловых переговоров стороны обсудили вопросы формирования благоприятных условий для развития изобретательской, патентно-лицензионной и инновационной деятельности хозяйствующих субъектов Пензенской области.

В настоящее время научные исследования и разработки осуществляют 27 организаций региона, в научной сфере работает около пяти тысяч человек. В области намечена тенденция к значительному увеличению инновационной активности организаций. В 2018 году количество заявок на выдачу патентов на пензенские изобретения выросло практически вдвое, на 23% отмечается рост числа товарных знаков, сообщили в пресс-центре регионального правительства.

Иван Белозерцев отметил, что в современных условиях модернизации производства, разработки и внедрения инновационных изобретений тема защиты интеллектуальной собственности и авторских прав является важной для представителей научного и производственного сообществ.

«Надеемся, что сегодняшняя встреча послужит отправной точкой для развития нового этапа в сфере патентоведения на территории региона. А это, в свою очередь, будет стимулировать активную научно-производственную инновационную деятельность в Пензенской области», — сказал Иван Белозерцев.

Стороны договорились о взаимном сотрудничестве в сфере подготовки специалистов-патентоведов. Это касается как повышения квалификации действующих сотрудников предприятий и госучреждений, так и обучения профильных специалистов, которые в процессе образования смогут освоить алгоритмы оформления патентов на изобретения в той или иной сфере.

В завершении встречи подписали соглашение о сотрудничестве между Федеральной службой по интеллектуальной собственности и правительством Пензенской области.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/ekonomika/145317/

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