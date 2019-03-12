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Врачи нашли способ лечить сердечные патологии и при этом улучшать настроение

12 марта в 09:31 290 просмотров
, в том числе последствия инфарктов, с помощью стволовых клеток.

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Российские медики научились лечить сложные сердечные патологии, в том числе последствия инфарктов, с помощью стволовых клеток.

Как сообщил «Известиям» сообщил профессор Тульского государственного университета Денис Иванов, суть методики заключается в том, чтобы частично восполнить запас той части мышечных клеток сердца — кардиомиоцитов, которые погибают при инфаркте. Это возможно сделать с помощью препарата, созданного на основе стволовых клеток. Его вводят пациенту через капельницу или инъекции.

По его словам, чем раньше проводится эта процедура, тем больше шансов на то, что клетки, которые находятся в пограничном состоянии, выживут и очаг повреждения изменится.

Помимо этого, разработка воздействует на нейроэндокринную систему: улучшается настроение, повышаются аппетит, работоспособность.


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