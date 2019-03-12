«Одно рейтинговое агентство назвало меня «главным фанатом Пензенской области». Разве плохо гордиться тем, что регион и его жители достигают успехов? Наши школьники и студенты — талантливые, инициативные. Я когда с ними встречаюсь, даже немного удивляюсь тому, сколько у них ярких, интересных, свежих идей», — написал он.

В подтверждение своих слов Иван Белозерцев опубликовал фото исследования, в котором говорится о том, что в Пензенском регионе — самый высокий процент участников школьного этапа всероссийской олимпиады учащихся (87%) среди регионов Приволжского федерального округа. Также в числе лидеров — Удмуртия (79%), Башкортостан (78%).