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Пензенцы — самые активные в ПФО участники олимпиады школьников

12 марта в 10:09 264 просмотра
, что гордится пензенскими школьниками. Пост, посвященный юным жителям региона, он опубликовал в Instagram.

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Губернатор Иван Белозерцев рассказал, что гордится пензенскими школьниками. Пост, посвященный юным жителям региона, он опубликовал в Instagram.

«Одно рейтинговое агентство назвало меня «главным фанатом Пензенской области». Разве плохо гордиться тем, что регион и его жители достигают успехов? Наши школьники и студенты — талантливые, инициативные. Я когда с ними встречаюсь, даже немного удивляюсь тому, сколько у них ярких, интересных, свежих идей», — написал он.

В подтверждение своих слов Иван Белозерцев опубликовал фото исследования, в котором говорится о том, что в Пензенском регионе — самый высокий процент участников школьного этапа всероссийской олимпиады учащихся (87%) среди регионов Приволжского федерального округа. Также в числе лидеров — Удмуртия (79%), Башкортостан (78%).


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