Пензенские автолюбители погрязли в пробках

В Пензенской области из-за погодных условий образовались огромные заторы. В некоторых районах машины движутся с минимальной скоростью.

Пользователи сообщили о дорожной ситуации в группе соцсети «ВКонтакте».

Так, машины застряли в пробке на улице Терновского. Водители рассказали, что причина затора заключается в том, что произошел обрыв линии электропередач и несколько троллейбусов перекрыли движение автомобилям. Помимо этого, в районе улицы Терновского произошла авария.

Пензенцы добавили в комментариях, что транспорт движется в районе трех-семи километров в час.

Транспортный поток также замедлился в районе ГПЗ-24. Автолюбители сообщили о пробке на улице Антонова.



Также затор образовался на выезде из села Бессоновка в сторону Пензы.

«От самого центра стоим. Скорость — максимум 15 километров в час», — написали местные жители.

Пензенским автолюбителям посоветовали выбирать пути объезда, либо выходить заранее.