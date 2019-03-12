Сколько нужно зарабатывать пензенцам, чтобы ипотека не ударила по карману

Аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ) подсчитали, сколько нужно зарабатывать семье, чтобы выплата по ипотеке была комфортной и не сильно била по бюджету.

Для начала определимся, что значит комфортное соотношение ежемесячных платежей и ежемесячных доходов. По мнению экспертов НБКИ, оно должно быть на уровне 1/3.

В целом по России, размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, по состоянию на 1 марта составил 71,7 тыс. руб. Год назад он был меньше на 10,8%.

«По нашему мнению, одной из причин роста рекомендованного дохода для обслуживания ипотеки, помимо прочего, является рост среднего размера ипотечного кредита, который увеличился прямо пропорционально снижению банками размера первоначального взноса по ипотеке. Таким образом, с одной стороны, доступ граждан к кредитным ресурсам банков несколько упростился, а с другой, выросло тело кредитов и объемы ежемесячных платежей по ним», — пояснил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

Эксперты подсчитали*, сколько нужно зарабатывать жителям регионов, где ипотечный портфель самый большой. В топ-50 таких субъектов вошли почти все регионы Приволжского федерального округа, за исключением Мордовии и Марий Эл.

В Пензенской области, чтобы выплаты по ипотеке были необременительными, семье надо зарабатывать 71,76 тыс. руб., как и в целом по стране. Однако, по сравнению с 2018 годом, этот показатель вырос: раньше достаточно было зарабатывать 51,01 тыс. То есть он вырос на 20,75%.

Интересно, что средний доход пензенцев по состоянию на февраль, по данным Пензастата, равнялся 17,7 тыс. руб. Однако при этом стоит отметить, что в регионе постоянно ведется работа по повышению зарплат.

*- использованы данные 4 200 кредиторов, передающих сведения в НБКИ. Доход семьи в месяц рассчитан как умноженный на три размер ежемесячного периодического платежа для аннуитета на основе постоянства сумм платежей и постоянной процентной ставки по кредиту. Для расчета платежа был использованы средневзвешенные ставки по ипотечным кредитам, выданным в рублях РФ по данным Банка России.