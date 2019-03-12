Жительница села Ленино Пензенской области рассказала в Сети о том, что к остановке общественного транспорта невозможно подойти.

Женщина разместила фотографии в группе «Черный список Пенза» соцсети «ВКонтакте».

«Подход к остановке общественного транспорта полностью завален снегом. Невозможно пройти», — написала она.

Пользователи в комментариях посоветовали женщине обратиться в районную администрацию. Некоторые же порекомендовали местным жителям взять лопаты и расчистить снежные завалы самим.

«У нас тут не только на остановке такой ужас. Село большое. У своего дома я почищу, а почему я должна убирать снег с остановки, если на это есть специально обученные люди, которые получают зарплату?» — возмутилась жительница села Вера.