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Пензенский губернатор принимает участие в окружном совещании в Ижевске

12 марта в 11:18 336 просмотров
, какие вопросы будут рассматриваться на заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в ПФО Игоре Комарове.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил о том, какие вопросы будут рассматриваться на заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в ПФО Игоре Комарове.

Как сообщил глава региона, заседание посвящено теме реализации в регионах округа мероприятий по выявлению, поддержке, развитию способностей, талантов детей и молодежи, ее кадровому продвижению.

«Также в Ижевске пройдет второе совещание под руководством Николая Патрушева, где обсудим дополнительные меры по организации безопасности дорожного движения и варианты выпуска высокотехнологичной продукции гражданского назначения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса», — написал Иван Белозерцев в Twitter.


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