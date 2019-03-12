Пензенский губернатор принимает участие в окружном совещании в Ижевске

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил о том, какие вопросы будут рассматриваться на заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в ПФО Игоре Комарове.

Как сообщил глава региона, заседание посвящено теме реализации в регионах округа мероприятий по выявлению, поддержке, развитию способностей, талантов детей и молодежи, ее кадровому продвижению.

«Также в Ижевске пройдет второе совещание под руководством Николая Патрушева, где обсудим дополнительные меры по организации безопасности дорожного движения и варианты выпуска высокотехнологичной продукции гражданского назначения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса», — написал Иван Белозерцев в Twitter.

В Удмуртии принимаю участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в ПФО на тему:

«О реализации в регионах Приволжского федерального округа мероприятий по выявлению, поддержке, развитию способностей и талантов детей и молодежи и ее кадровому продвижению». — Иван Белозерцев ( @BelozercevIA) 12 марта 2019 г.