Как пензенцам укрепить иммунитет без препаратов

Повысить тонус организма без иммуностимуляторов можно. О том, как это сделать, рассказывает заведующий отделом мониторинга здоровья пензенского областного центра медицинской профилактики Светлана Белкина.

Иммунитет — это способ защиты и/или сопротивления организма от действия различных чужеродных веществ и организмов, вызывающих разрушение клеток и тканей. Его основа — это здоровый сон, адекватные физические нагрузки и сбалансированное питание.

Существуют простые способы распознать снижение иммунитета: частые заболевания простудой, регулярная хроническая усталость, постоянный дискомфорт в мышцах и суставах, частые головные боли, сыпь на коже и др. Однако это не повод для начала приема лекарственных иммуностимуляторов, так как прием столь серьезных препаратов нужен только по показаниям. Любая неграмотная стимуляция ведет к истощению иммунной системы, которая просто «обленится» и утратит свои функции. А это приведет к реальным проблемам у иммунитета.

Для того, чтобы повысить тонус, следует использовать адаптогены природного происхождения (элеутерококк, китайский лимонник, женьшень, родиолу розовую и т. д. ). Они усиливают синтез макромолекулы, которая содержится в клетках организма, активизируют ферменты обмена и активизируют работу эндокринной и вегетативной систем, не мешая иммунной системе.

Если у вас частые простудные заболевания, то речь не всегда идет о «плохом» иммунитете, возможно стоит сдать анализы крови на иммуноглобулин Е и сделать кожные пробы, чтобы распознать аллергию. Еще одна причина бледности кожных покровов, слабости и вялости могут быть очаги недолеченной инфекции (ринит, фарингит, тонзиллит и другие). Ну, а хроническая усталость очень часто может быть итогом наличия вирусов из группы герпеса, которые дремлют в организме и мешают ему полноценно работать.

Именно простуда, вирусная инфекция или грипп провоцируют герпес-вирусы на проявление активности в виде «падения иммунитета»: раздражительность по пустякам, трудно сосредоточиться, усталость без видимой причины, снижение памяти, частые головные боли, плохой сон. Требуется сдать анализ на вирусы, и при их обнаружении принимать антивирусные препараты, что поможет решить проблему жалоб столь мешающих жить и работать.

Конечно, беречь здоровье и укреплять иммунитет очень важно, особенно тем, кто испытывает большие физические нагрузки, а также в межсезонье накануне весны — времени, когда организм особо нуждается в поддержке после растрачивания своего ресурса в зимний период. Восстанавливать и/или поддержать иммунитет можно с помощью простых народных способов.

Во-первых, правильное и полноценное питание как залог защиты от вирусов и болезней и как фактор улучшения работы организма.

В меню должны присутствовать белки животного и растительного происхождения: растительные белки содержатся в гречневой и овсяной крупах, горохе, фасоли, а животные — в рыбе, мясе, яйцах, молоке. Благоприятно на иммунную систему действует говяжья печень и морепродукты — креветки, мидии, кальмары. Хорошо стимулируют иммунитет пряности — кардамон, имбирь, корица, гвоздика, кориандр, куркума, лавровый лист и хрен.

А недостаток витаминов и микроэлементов, важных для полноценной работы иммунитета, можно восполнить с помощью мультивитаминных комплексов. Однако их лучше получать их естественным путем, через продукты питания. Витамины А можно получить из моркови, красных или оранжевых фруктов и овощей. Витамин С — из цитрусовых, шиповника, квашеной капусты, клюквы. Витамин Е — из подсолнечного, оливкового или кукурузного масел. Витаминов группы В много в бобовых, орехах, крупах и любой зелени. Из микроэлементов, цинк и селен положительно действуют на иммунитет. Цинк содержится в печени, рыбе, мясе, в горохе и фасоли, а селен — рыбе, морепродуктах, чесноке. Минеральные вещества (железо, медь, магний и цинк) содержатся в сердце, печени, почках, бобовых и шоколаде. А вот курение и алкоголь убивают иммунитет.

Во-вторых, требуется усиление неспецифической защиты, особенно в сезон эпидемии вирусной инфекции. Речь идет о закаливании как тренировке слизистой оболочки на резкую смену температурного режима на улице.

В-третьих, главным врагом иммунитета является стресс. Особенно опасен он, когда человек не может справиться со своими эмоциями. Это значит, что нужно тренировать себя на спокойное отношение ко всему, что вокруг происходит и учиться находить оптимальный выход из сложившейся ситуации, а также хорошо высыпаться. Еще один из способов борьбы со стрессом является смех. Он, помимо эмоционального фона улучшает аппетит и снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

И последнее, не забывайте о физической активности. Ходите пешком не менее 30−40 минут по три раза в день, ежедневно. Утренняя гимнастика хорошо активизирует не только сердечно-сосудистую, но и иммунную системы.

Соблюдайте столь простые правила жизни и будете здоровы!