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Роковая сигарета. Пензенский автолюбитель сбил велосипедистку

12 марта в 11:56 402 просмотра
, из-за которого погибла женщина.

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57-летнего жителя Пензенской области осудили за нарушение правил дорожного движения, из-за которого погибла женщина.

Как сообщили в пресс-службе Белинского районного суда, в октябре мужчина ехал за рулем ВАЗ-21070. На 161 километре трассы «Тамбов-Пенза» он решил закурить сигарету. В момент, когда автолюбитель начал поджигать ее, он сбил велосипедистку. От полученных в результате аварии травм женщина скончалась.

Мужчина признал свою вину. Ему назначили один год и семь месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Помимо этого, автолюбителя лишили водительского удостоверения на два года и семь месяцев.


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