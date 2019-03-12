Роковая сигарета. Пензенский автолюбитель сбил велосипедистку

Как сообщили в пресс-службе Белинского районного суда, в октябре мужчина ехал за рулем ВАЗ-21070. На 161 километре трассы «Тамбов-Пенза» он решил закурить сигарету. В момент, когда автолюбитель начал поджигать ее, он сбил велосипедистку. От полученных в результате аварии травм женщина скончалась.

Мужчина признал свою вину. Ему назначили один год и семь месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Помимо этого, автолюбителя лишили водительского удостоверения на два года и семь месяцев.