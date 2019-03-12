Тамалинец поплатился жизнью за вмешательство в любовные дела

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, вечером 7 января мужчина выпивал дома с сожительницей и 50-летним родственником.

Женщина пожаловалась гостю, что незадолго до его прихода возлюбленный ударил ее. Сельчанин решил заступиться за хозяйку дома и накричал на мужчину. Тот в ответ набросился на родственника с кулаками, затем схватил монтировку и несколько раз ударил ей по голове потерпевшего.

Увидев кровь, хозяин дома перевязал пострадавшему голову. Примирившись, мужчины продолжили выпивать. Утром 8 января сельчанин обнаружил, что родственник не подает признаков жизни.

«Судебно-медицинской экспертизой установлено, что смерть мужчины наступила от травмы головы», — добавили в ведомстве.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.