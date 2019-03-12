Губернатор: Условия поддержки талантливых детей должны меняться

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 12 марта принял участие в заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в ПФО Игоря Комарова, которое прошло в Ижевске.

Стороны обсудили вопросы развития способностей, талантов детей и молодежи, а также ее кадровому продвижению.

«Достижение прорывных показателей в развитии науки и производства невозможно без обновления кадров и системной подготовки молодых специалистов. Президент Владимир Владимирович Путин поставил четкую задачу обеспечить широкое внедрение обновленных учебных программ на всех уровнях профессионального образования, организовать подготовку кадров для тех отраслей, которые еще только формируются», — сказал Игорь Комаров.

Иван Белозерцев рассказал, что в настоящее время в регионе выстроена система взаимодействия органов власти, учреждений и организаций, общественных объединений по стимулированию творческой, инновационной активности молодежи и поддержке одаренных детей, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Однако это не означает, что такая система конечна. Меняется спектр задач и возможностей, следовательно, должны меняться и условия выявления и поддержки талантливых ребят. Вложения (финансовые и организационные) в образование растут с каждым годом. Это оправданно и необходимо для развития города, области, страны. Потому что такие вложения — вложения в будущее», — отметил он.

Регионам порекомендовали создать межведомственные координационные советы, а также определить ответственных за ведение банка данных перспективных молодых специалистов.