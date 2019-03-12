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На парковке возле площади им. Ленина из-за нововведения образовался хаос

12 марта в 13:40 326 просмотров
, который образовался из-за нововведения.

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Парковку в центре Пензы сделали бесплатной. Горожанин пожаловался в Сети на хаос, который образовался из-за нововведения.

«Как создать панику в центре города? Все просто, достаточно одну из парковок сделать бесплатной. Речь идет о стоянке, которая расположена возле площади имени Ленина», — написал пользователь на своей странице в Facebook.

Автор подчеркнул, что водители начали вести себя неадекватно и буквально боролись за места, перегородив своими машинами другие автомобили.

«Жалкое зрелище. Вместо того, чтобы создавать новые платные парковочные места в центре города, которые позволяют всегда найти место для машины, избегая хаоса, город решил направиться в обратную сторону», — подытожил он.

Фотография: скриншот - https://www.facebook.com/kkireev/videos/2398924336798750/

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