Новая школа в Арбеково: когда и какой она будет?
Сломать можно все. Иванкин считает пензенцев причиной «хрупкости» остановок
Иван Белозерцев вошел в топ-40 самых образованных губернаторов
Концерт Би-2 с симфоническим оркестром в Пензе
Вам будет интересно
Наши новости
Пензячке рассказали, зачем спилили деревья на проспекте Победы
Губернатор: Условия поддержки талантливых детей должны меняться
Новая школа в Арбеково: когда и какой она будет?
Пьяная сердобчанка избила инспектора — СКР
Сколько нужно зарабатывать пензенцам, чтобы ипотека не ударила по карману
Вячеслав Володин осмотрел выставку с трофеями военной операции в Сирии
В Пензенской области проведут профессиональную переподготовку врачей
Пензенцы смогут задать вопрос руководителю регионального СКР
Пензячка просит облагородить территорию школы на ГПЗ-24
Пензенцев предупредили о мошенниках, которые навязывают замену электросчетчиков

«Ростелеком» подключил цифровые сервисы «Дому на набережной»

12 марта в 13:51 180 просмотров
«Ростелеком» подключил к оптической сети пензенский жилой комплекс клубного формата «Дом на набережной».

" data-title="«Ростелеком» подключил цифровые сервисы «Дому на набережной» — Пенза-пресс, рунет за день">

«Ростелеком» подключил к оптической сети пензенский жилой комплекс клубного формата «Дом на набережной».

Оператор построил подземную кабельную трассу, протянул линию связи и смонтировал оборудование для подключения цифровых сервисов. Теперь новоселы смогут пользоваться высокоскоростным интернетом, домашним телефоном и «Интерактивным ТВ».

«Благодаря активному взаимодействию с застройщиком сеть «Ростелекома» появилась в элитном жилом комплексе еще на стадии строительства. Мы надеемся, что наши услуги помогут владельцам апартаментов расширить зону комфорта и сделать свой досуг увлекательным и интересным», — подчеркнул директор пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов.

Доступ к телеком-инфраструктуре получила управляющая компания «Энтазис-development». Обслуживающая организация может подключить интернет на скорости до 100 Мбит/с и облачные сервисы «Ростелекома».

«Дом на набережной» готовится встретить своих первых жителей. Это один из самых красивых комплексов. Наши клиенты получат апартаменты премиум-класса, включающие все, что нужно для жизни, в том числе и современные услуги от федерального оператора связи", — отметила представитель компании-застройщика ООО «ИСГ Энтазис» Ирина Оськина.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой "Ростелеком"

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...