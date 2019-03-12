«Ростелеком» подключил цифровые сервисы «Дому на набережной»

Оператор построил подземную кабельную трассу, протянул линию связи и смонтировал оборудование для подключения цифровых сервисов. Теперь новоселы смогут пользоваться высокоскоростным интернетом, домашним телефоном и «Интерактивным ТВ».

«Благодаря активному взаимодействию с застройщиком сеть «Ростелекома» появилась в элитном жилом комплексе еще на стадии строительства. Мы надеемся, что наши услуги помогут владельцам апартаментов расширить зону комфорта и сделать свой досуг увлекательным и интересным», — подчеркнул директор пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов.

Доступ к телеком-инфраструктуре получила управляющая компания «Энтазис-development». Обслуживающая организация может подключить интернет на скорости до 100 Мбит/с и облачные сервисы «Ростелекома».

«Дом на набережной» готовится встретить своих первых жителей. Это один из самых красивых комплексов. Наши клиенты получат апартаменты премиум-класса, включающие все, что нужно для жизни, в том числе и современные услуги от федерального оператора связи", — отметила представитель компании-застройщика ООО «ИСГ Энтазис» Ирина Оськина.