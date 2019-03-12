«На жизненном пути нам встречается масса людей. Одни так и остаются случайными прохожими, с другими мы знакомимся и становимся связаны по учебе, работе, службе, кружку, команде и так далее, но также есть те, которых ищем сами. И если раньше процесс поиска требовал действий, то сейчас, в эпоху высоких технологий, можно найти кого угодно не выходя из дома в несколько кликов. Мы общаемся в Сети, заводим новые знакомства. Наша жизнь все стремительнее переходит в виртуальное пространство, в том числе — личная.

Конечно, как и везде, тут все неоднозначно, и есть те, кто одобряет это, и те, кто против. Что касается меня, то я все-таки больше за, так как вижу в этом больше плюсов, но и минусов хватает.

Мое первое знакомство на расстоянии произошло еще в школе. Не могу сказать, что у меня на тот момент не было друзей или не организован досуг, нет, всего хватало, просто хотелось чего-то большего, рассматривал это как возможность выйти за рамки двора, школы, в общем, своего повседневного круга общения. Тогда еще не у всех были компьютеры, смартфоны стали появляться чуть позже, а вот обычный телефон звенел в кармане у каждого. Не знаю, есть ли сейчас, но раньше в нем была функция, а, точнее, некое дополнение от оператора в меню SIM-карты — развлечения, где среди таковых были гороскоп, рандомные новости, возможность скачать игры, приложения, узнать погоду на пару дней, а также знакомства. Да, это стоило денег, причем в несколько раз дороже обычной SMS-ки, но меня на какое-то время затянуло. Смутно помню весь процесс, но, если не ошибаюсь, на одно сообщение с выбранными параметрами приходило несколько ответных, в которых были мини-анкеты людей, конечно, без фото, просто пара строк и, если кто-то зацепил, можно было написать. Вот это действительно «кот в мешке».

Это и есть один из минусов общения в Сети — ограниченное восприятие собеседника. Никто не может быть уверен на 100%, с кем общается. Ведь анкета может кардинально отличаться от реальности, да и если она соответствует действительности, то очень трудно понять, что на самом деле чувствует человек, искренен ли он, какие у него мотивы. И если вербальное общение позволяет судить о собеседнике по его эмоциям, жестам, тону, то удаленное делает нас слепыми.

Чем закончилось мое первое знакомство в Сети? Мне повезло. Было несколько встреч. Не сказать, что успешных, потому что сейчас знать не знаю ничего об этих людях, но они хотя бы оказались теми, за кого себя выдавали. Когда виртуальное общение только набирало обороты, фейки были редкостью, да и слова такого не было в обиходе.

Вообще у любых знакомств есть определенная градация причины и успеха, которую каждый устанавливает лично для себя, то есть для чего осуществляется поиск — просто общение или что-то большее, а также итог. Моя цель — обновиться, перезагрузить мысли через познание кого-то, чего-то нового, поделиться информацией, получить ее, по возможности, не потерять контакт. Просто после того, как сформулировал свои потребности, стало проще и не так страшно сделать первый шаг или ответить потенциальному собеседнику.

Роль инициатора начала переписки, в основном, собственно, как и в реальной жизни, ложится на плечи парней. Можно долго обсуждать, спорить, правильно это или нет, но так заведено. Девушки очень редко пишут первыми, но чаще, чем раньше. Последний раз, когда я зарегистрировался в Сети для знакомств, причем сразу на трех площадках, на мою анкету откликнулись за неделю всего три девушки. С чем это связано? Ну, наверное, потому что они сильнее зависят от мнения социума, а в нем принято, что знакомство должен начать именно мужчина. В принципе, в этом нет ничего страшного, и если грамотно оценить свои силы, быть собой, подойти к делу ответственно, то все непременно получится. Просто надо уважать друг к друга. Парням следует быть увереннее, не бояться и не стыдиться сделать первый шаг, но не настолько, чтобы позже, а, тем более, сразу присылать незнакомкам то, чего не подобает, а девушкам — пробовать, не бояться экспериментировать, а также быть немного снисходительнее, давая порой шанс даже тем из нас, кто ограничивается при знакомстве в сотый раз банальными фразами: «привет! как дела?».

Думаю, что не так важно, где люди знакомятся, важен и необходим сам процесс общения, а разница между общением и личностью в Сети и в реальной жизни должна стремиться к нулю».

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