Людям предпенсионного возраста бывшие супруги будут платить алименты

Законопроект в окончательном чтении приняли депутаты Госдумы, сообщают «Известия».
К такой категории относятся женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Отмечается, что внесение поправок в закон стали необходимы после изменения параметров закона о пенсиях.
Депутаты полагают, что мера позволит гарантировать защиту права на социальное обеспечение граждан этой категории.
Напомним, согласно Семейному кодексу, совершеннолетние дети обязаны содержать нуждающихся в помощи родителей. Также право на алименты есть и у нетрудоспособных бывших супругов, ставших такими до расторжения брака или в течение года после развода.