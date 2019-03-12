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Людям предпенсионного возраста бывшие супруги будут платить алименты

12 марта в 14:20 176 просмотров
, чтобы взыскать алименты от детей и бывших супругов.

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Жители России предпенсионного возраста смогут обращаться в суд, чтобы взыскать алименты от детей и бывших супругов.

Законопроект в окончательном чтении приняли депутаты Госдумы, сообщают «Известия».

К такой категории относятся женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Отмечается, что внесение поправок в закон стали необходимы после изменения параметров закона о пенсиях.

Депутаты полагают, что мера позволит гарантировать защиту права на социальное обеспечение граждан этой категории.

Напомним, согласно Семейному кодексу, совершеннолетние дети обязаны содержать нуждающихся в помощи родителей. Также право на алименты есть и у нетрудоспособных бывших супругов, ставших такими до расторжения брака или в течение года после развода.


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