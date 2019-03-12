Пензячке рассказали, зачем спилили деревья на проспекте Победы

Жительница Пензы пожаловалась на вырубку деревьев на проспекте Победы возле домов № 80−82. В управлении ЖКХ рассказали, зачем растения сравняли с землей.

«В управление ЖКХ города Пензы поступило обращение жителей, которые проживают по проспекту Победы, 82 по вопросу спила аварийных деревьев.

Сотрудники МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» провели обследование. По результатам осмотра были выявлены деревья в неудовлетворительном состоянии (аварийный наклон, сухобочина). В феврале сотрудники ликвидировали аварийные деревья», — написал сотрудник управления в комментариях к новости в соцсети «Одноклассники».

Напомним, женщина обратилась в «Жалобную книгу» информационного агентства «Пенза-Пресс» с просьбой разобраться в ситуации.