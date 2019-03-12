На ремонт пензенских многоквартирных домов выделят 909 млн руб

В пресс-центре регионального правительства сообщили, что в 2019 году планируется провести капитальный ремонт в 264 многоквартирных домах, собственники помещений в которых накапливают средства на счетах регионального оператора. В основном планируется отремонтировать кровли и инженерные системы.

В области прошли конкурсы на разработку проектно-сметной документации и уже приняты работы на четырех объектах.

Отмечается, что на выполнение работ из фонда будет выделено более 909 млн рублей. Жилищные условия улучшат более 24 000 жителей в 18 районах области.

«Нужно проследить, кто из подрядных организаций прошел по конкурсу, кто заявляется на выполнение работ. Что это за компании, какую они имеют материальную базу. Сумма огромная — в среднем, три миллиона рублей на один дом. Ремонт должен быть проведен так, чтобы у людей не было претензий», — подчеркнул Иван Белозерцев.