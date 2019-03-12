В Пензе пройдут открытые региональные соревнования по бочче

В Пензе 16 марта состоятся открытые региональные соревнования по бочче (0+). Мероприятие проводят Благотворительный фонд «Новая жизнь», Автономная некоммерческая организация содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи», Пензенская Региональная Общественная Организация «Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата», Пензенская региональная общественная организация инвалидов-спортсменов в рамках федеральной программы «МегаФон Бочча OPEN».

В программу включены соревнования по бочча, настольному теннису и новусу. Мероприятие направлено на популяризацию адаптивных видов спорта, вовлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья в активную жизнь через спорт.

Аналогичные мероприятия в прошлом году успешно проводились в Пензе фондом, партнерами и волонтерами проекта. Растет интерес к соревнованиям, количество участников с каждым разом увеличивается, и такие совместные мероприятия планируется сделать регулярными. В числе активных участников спортивных турниров по бочча в прошлом году были воспитанники Нижнеломовского детского дома-интерната для детей с физическими недостатками (Пензенская область).

Место проведения мероприятия — ул. Лермонтова, 34б, ФОК «Звезда», ГБУ Пензенской области «Спортивно-адаптивная школа». Начало — в 9.30.

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 8 (900)317−55−17, 8 (960)321−27−53, 8 (916)609−55−60.