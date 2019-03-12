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В Пензе пройдут открытые региональные соревнования по бочче

12 марта в 16:04 392 просмотра
(0+). Мероприятие проводят Благотворительный фонд «Новая жизнь», Автономная некоммерческая организация содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи», Пензенская Региональная Общественная Организация «Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата», Пензенская региональная общественная организация инвалидов-спортсменов в рамках федеральной программы «МегаФон Бочча OPEN».

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В Пензе 16 марта состоятся открытые региональные соревнования по бочче (0+). Мероприятие проводят Благотворительный фонд «Новая жизнь», Автономная некоммерческая организация содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи», Пензенская Региональная Общественная Организация «Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата», Пензенская региональная общественная организация инвалидов-спортсменов в рамках федеральной программы «МегаФон Бочча OPEN».

В программу включены соревнования по бочча, настольному теннису и новусу. Мероприятие направлено на популяризацию адаптивных видов спорта, вовлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья в активную жизнь через спорт.

Аналогичные мероприятия в прошлом году успешно проводились в Пензе фондом, партнерами и волонтерами проекта. Растет интерес к соревнованиям, количество участников с каждым разом увеличивается, и такие совместные мероприятия планируется сделать регулярными. В числе активных участников спортивных турниров по бочча в прошлом году были воспитанники Нижнеломовского детского дома-интерната для детей с физическими недостатками (Пензенская область).

Место проведения мероприятия — ул. Лермонтова, 34б, ФОК «Звезда», ГБУ Пензенской области «Спортивно-адаптивная школа». Начало — в 9.30.

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 8 (900)317−55−17, 8 (960)321−27−53, 8 (916)609−55−60.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BE%D1%87%D1%87%D0%B5-1041042/

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