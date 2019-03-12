Два вуза Пензы поборются за первый в истории Кубок губернатора по хоккею

В Пензе стартует Кубок губернатора по хоккею среди вузов. Первыми на льду встретятся команды ПГУ и университета архитектуры и строительства.

Хоккейный матч (0+) намечен на 14 марта, он пройдет на «Дизель-Арене». Начало — в 15.00.

В пресс-центре регионального правительства напомнили, что в 2019 году впервые в истории студенческого спорта по инициативе губернатора провели хоккейный турнир среди команд вузов. Первое место заняла команда ПГУ, второе — ПГУАС, третье — ПГАУ.

На церемонии награждения победителей и призеров областного турнира по хоккею среди команд вузов Пензенской области Иван Белозерцев сообщил о решении организовать хоккейный матч за Кубок губернатора между командами, занявшими первое и второе места.