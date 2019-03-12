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Курс доллара понизился до 65,7 руб

12 марта в 17:42 240 просмотров

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 13 марта.

По данным Банка России, курс доллара понизился с 66,0763 руб. до 65,7674 руб., а курс евро — с 74,2896 руб. до 74,0672 руб.

Золото будет стоить 2 742,36 рублей за грамм, серебро — 32,34, платина — 1 761,35, палладий — 3 275,31 руб./гр.


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