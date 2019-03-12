Новая школа в Арбеково: когда и какой она будет?
Сломать можно все. Иванкин считает пензенцев причиной «хрупкости» остановок
Иван Белозерцев вошел в топ-40 самых образованных губернаторов
Концерт Би-2 с симфоническим оркестром в Пензе
Вам будет интересно
Наши новости
Людям предпенсионного возраста бывшие супруги будут платить алименты
Врачи нашли способ лечить сердечные патологии и при этом улучшать настроение
Россияне смогут пожаловаться на плохие дороги в Минтранс через приложение
В российских автобусах к 2020 году могут появиться подушки безопасности
В России хотят запретить передавать коллекторам данные должников за ЖКУ
Жители России стали реже умирать от алкоголя
Российских онкологов научат новой методике лечения рака легких
Россиянам предложат пройти тест на ВИЧ на рабочем месте
При крушении «Боинга» погибли трое россиян
Кит попытался проглотить дайвера. ВИДЕО

В России намерены вывести табак из легальной торговли

12 марта в 17:29 294 просмотра
, сообщают «Известия».

" data-title="В России намерены вывести табак из легальной торговли — Пенза-пресс, рунет за день">

В России разработали проект по вымещению табачных изделий с отечественного рынка, сообщают «Известия».

Отмечается, что министерство здравоохранения уже внесло антитабачную концепцию на рассмотрение правительства. Документ предусматривает полное исчезновение табака с рынка после 2050 года.

Согласно документу «Концепция осуществления госполитики в области противодействия табаку», до 2030 года доля потребления табачной продукции населения России должна снизиться до 5%, а в течение следующих 20 лет изделия должны полностью покинуть российский рынок.

Отмечается, что проект уже согласовали с Минпросвещения, Минкультуры, Минтранспорта, ФНС и Росстатом.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%B4%D1%8B%D0%BC-%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%B0-%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-731152/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...