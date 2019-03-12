В России намерены вывести табак из легальной торговли

В России разработали проект по вымещению табачных изделий с отечественного рынка, сообщают «Известия».

Отмечается, что министерство здравоохранения уже внесло антитабачную концепцию на рассмотрение правительства. Документ предусматривает полное исчезновение табака с рынка после 2050 года.

Согласно документу «Концепция осуществления госполитики в области противодействия табаку», до 2030 года доля потребления табачной продукции населения России должна снизиться до 5%, а в течение следующих 20 лет изделия должны полностью покинуть российский рынок.

Отмечается, что проект уже согласовали с Минпросвещения, Минкультуры, Минтранспорта, ФНС и Росстатом.