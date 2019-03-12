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«Молком» приготовил на Масленицу угощение для пензенцев

12 марта в 17:01 294 просмотра
 «Молочный комбинат «Пензенский», который входит в группу компаний «Дамате», принял активное участие в масленичных гуляниях, став одним из спонсоров праздника на площадках Пензы.

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ОАО «Молочный комбинат «Пензенский», который входит в группу компаний «Дамате», принял активное участие в масленичных гуляниях, став одним из спонсоров праздника на площадках Пензы.

Широкую Масленицу отметили во всех районах города в минувшие выходные. Масштабные праздничные гуляния прошли в парке имени Белинского, зоопарке и в парке им. Ульяновых. Крупнейший производитель молочной продукции региона организовал конкурсы, игры и забавы, в которых пензенцев приглашали принять участие символы «Молкома» — Добрая корова и Мама Кенгуру с малышом Кенгуренком. В качестве презентов горожанам предлагали продукцию компании — сметану, йогурты, творога.

Самым маленьким гостям праздника веселые персонажи раздавали продукцию в яркой упаковке под брендом «Мамалыш». Детям с восторгом приняли молкомовского кенгуру, который украшает молочные товары, многие узнали его. Ребята подбегали к ростовой кукле, обнимались с ней и фотографировались.

Праздничные акции прошли также в торговых центрах и магазинах Пензы — продукты для приготовления блинов можно было приобрести по специальным ценам.

«ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» уже не первый год выступает партнером масленичных гуляний, продукция предприятия прекрасно подходит для празднования одного из самых веселых весенних праздников. Пензенские потребители неизменно выбирают молочную продукцию от «Молком» за ее натуральность и высокое качество», — отметил генеральный директор ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» Валерий Колесник.

Фотография: фото предоставлено ГК "Дамате"

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