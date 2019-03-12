В Пензенской области поддержали законопроект о повышении пенсий малообеспеченным

Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении внесенный правительством РФ законопроект о доплатах малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума. На необходимость принятия таких мер указал президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

По словам первого заместителя секретаря Генсовета «Единой России» Ольги Баталиной, поддержанный парламентариями законопроект отвечает приоритетному направлению деятельности государства — повышению качества жизни пенсионеров. Также она отметила, что принятое в первом чтении изменение порядка индексации пенсий коснется почти 5 млн неработающих малообеспеченных пенсионеров.

«Все они получают федеральную или региональную доплату к пенсии, так как размер назначенной пенсии не достигает прожиточного минимума в регионе. Новый подход к индексации даст реальную прибавку к пенсии, которую пенсионеры с низкой пенсией пока не получили.

Проект закона был поддержан нашими коллегами — депутатами во всех регионах. Фракции «Единой России» во всех 85 регионах в кратчайшие сроки организовали обсуждение этого законопроекта, благодаря чему удалось очень оперативно получить положительную обратную связь от региональных парламентов», — сказала Ольга Баталина.

Депутаты фракции «Единая Россия» Законодательного Собрания Пензенской области поддержали проект Федерального закона

«О государственной социальной помощи» в части определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам на 18-й внеочередной сессии.

«В Государственную Думу РФ 4 марта внесен проект Федерального закона о доплатах в субъектах Российской Федерации малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума. Сначала пенсионерам, чьи пенсии не достигают прожиточного минимума (в Пензенской области это 8 404 рубля), будет устанавливаться федеральная социальная доплата. Уже после этого пенсия будет индексироваться», — пояснил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин.

Одновременно законопроект предусматривает осуществление доплаты c 1 января 2019 года сумм, которые не были получены неработающими пенсионерами в этом году в связи c определением размера социальной доплаты к пенсии по старым правилам.

Согласно законопроекту, суммы выплаты, причитающейся пенсионерам с 1 января 2019 года, выплачиваются не позднее 1 июля 2019 года.