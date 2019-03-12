Единороссы нашли нарушения при торговле молочкой в Пензе

Активисты проекта «Единой России» «Народный контроль» в рамках проведенного мониторинга выявили 165 нарушений маркировки молокосодержащей продукции как локальных брендов, так и торговых марок, поставляющих свои товары по всей стране.

Всю информацию о недобросовестных производителях передали в Роспотребнадзор с просьбой провести проверку и защитить права людей. Такое заявление сделала координатор проекта «Единой России» «Народный контроль», депутат Государственной Думы Анна Кувычко.

«Почти 3,5 тысячи активистов проекта «Народный контроль» проверили упаковки молокосодержащей продукции в 53 регионах страны на ее соответствие новым требованиям. Они посетили более 3000 торговых точек, выявили 165 нарушений в 247 супермаркетах и магазинах. Как локальные производители продукции с заменителем молочного жира, так и те, кто поставляет продукцию во все магазины страны, продолжают использовать на упаковках слова, которые нарушают права потребителей и вводят их в заблуждение», — подчеркнула она и напомнила, что с 11 января 2019 года использование слов, которые образованы от понятий молочных продуктов, в описании указанной продукции запрещено.

Данные по выявленным нарушениям были переданы в надзорные органы.

«Мы обратились в Роспотребнадзор с просьбой провести проверку фактов нарушения прав потребителей и призвать к ответу недобросовестных производителей молочной продукции. Мы продолжим мониторинг, поскольку продолжаем фиксировать многочисленные нарушения, а молочная продукция входит в рацион значительной части населения нашей страны. Наша общая задача предотвратить введение в заблуждение покупателей», — сказала координатор партпроекта «Народный контроль».

В Пензе в ходе мониторинга о выявлению нарушений требований технического регламента Таможенного Союза «О безопасности молока и молочной продукции активистами партпроекта «Народный контроль» также были зафиксированы нарушения.

«В числе нарушений — не соответствие товара с заявленным на упаковке и нарушения при оформлении ценников. Указанные недостатки переданы в ТУ Роспотребнадзор по Пензенской области для принятия мер и в Центр гигиены и эпидемиологии для проведения лабораторного контроля молокосодержащей продукции», — сказала председатель общественного совета проекта «Единой России» «Народный Контроль» Ольга Антонова.