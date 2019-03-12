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Пензенская область оказалась среди регионов с двойными платежами за ТКО

12 марта в 17:33 328 просмотров
«Единой России» «Чистая страна» выявили незаконное взимание с граждан двойных платежей за утилизацию твердых коммунальных отходов (ТКО) в 30 субъектах России.

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Эксперты партийного проекта «Единой России» «Чистая страна» выявили незаконное взимание с граждан двойных платежей за утилизацию твердых коммунальных отходов (ТКО) в 30 субъектах России.

Информацию о нарушениях передали в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой провести проверку данных фактов. Об этом сообщил координатор партпроекта, председатель комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Так, в числе регионов, где выявлены нарушения в начислениях оплаты за обращения с ТКО, оказались Тульская, Кировская, Иркутская, Белгородская, Волгоградская, Вологодская, Костромская, Нижегородская, Смоленская, Новгородская, Пензенская, Московская и Липецкая области, а также Республика Башкортостан, Севастополь, Ханты-Мансийский автономный округ, Пермский и Алтайский край, а также Кабардино-Балкария.

По словам Владимира Бурматова, лидером по числу жалоб за прошедшую неделю стала Башкирия.

«По нашим данным, в Волгоградской области плата за содержание жилья осталась прежней — 644 рубля, а за коммунальную услугу дополнительно начисляется 459 рублей за обращение с отходами. Аналогичный случай зафиксирован в Пензенской области — 939 рублей люди платят за жилье и 214 — за вывоз отходов, при этом, плата за жилье не сокращается для них. Кировская область — то же самое — 960 рублей за жилье и плата не меняется и 303 — дополнительно за обращение с отходами», — сообщил он.

В Пензенской области реализация новой системы обращения с ТКО — в центре внимания партийцев и общественности. По поручению губернатора Ивана Белозерцева в региональном управлении ЖКХ открыт call-центр по вопросам обращения с ТКО. Горячие телефонные линии организовали также все региональные операторы, работающие с ТКО.

«В Пензенской области ведется планомерная работа по переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. На данном этапе необходимо наладить системную работу, организовав эффективное сотрудничество между всеми, кто задействован во внедрении и реализации реформы. Главная задача партии и всех органов власти — выяснить, какие у населения возникают вопросы, дать людям четкие и внятные ответы, устранив все возникающие недочеты, — сказал заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» по проектной работе Александр Еремкин.


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