Месть или хулиганство? В Пензе завелся «шинный маньяк» (видео)

В Пензе за один день в полицию поступило сразу восемь сообщений об умышленном проколе автомобильных колес. Потерпевшие между собой никак не связаны и не понимают, чем они не угодили злоумышленнику. Полицейские уже начали расследование.

Сразу два пензенца с улиц Коммунистической и Пионерской не смогли утром поехать на работу. У «ВАЗ-2114» и Chevrolet за ночь спустило все колеса. Приглядевшись, владельцы заметили, что шины порезаны ножом. Кому могли помешать автомобили, жители теряются в догадках.

Двор между этими улицами считается спокойным. Хотя не так давно у одной из припаркованных легковушек кто-то разбил стекло. Одна из потерпевших, хозяйка красной иномарки, считает, что вандал может жить в близлежащем общежитии.

«На некоторых машинах повреждены не все колеса. Следы совершивших это людей ведут в общежитие», — сказала владелица пострадавшего автомобиля Елена Стрыгина.

Только за один день о порезанных шинах в полицию поступило восемь сообщений. Все заявители — жители Ленинского района Пензы.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводятся проверки: изучено место происшествия, опрошены свидетели, ведутся мероприятия, направленные на установление причастных к совершению данного деяния лиц», — прокомментировала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

На одном из домов рядом с местом происшествия расположены камеры видеонаблюдения. Сейчас все записи поступи в распоряжение полицейских. Вполне возможно, что к проколам колес может быть причастен не один человек, сообщает телеканал «Экспресс».