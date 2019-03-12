Пенза оказалась во власти талых вод (видео)

В Пензе в лужах тонут дороги и тротуары. Самая тяжелая ситуация — во дворах. Сейчас коммунальщики точечно откачивают воду на наиболее проблемных участках, параллельно очищают ливневую канализацию и рассчитывают, что успеют до того, как снег начнет таять массово.

Сотрудники управления ЖКХ проверяют, насколько коммунальщики готовы к межсезонью. Ведь за самые проблемные участки и дворы ответственны управляйки.

Проехать через лужу на улице Антонова решится ни всякий автомобилист. Под толщей воды — ямы в асфальте, мусор и неизвестность. Откачкой занимается техника МУПа «Пензадормост», масштабы работ в оттепель такие, что на помощь им приходят сотрудники Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

«Это локальное подтопление, оно связано с неисправностями в сетях ливневой канализации. В настоящее время «Пензадормост» пробивает систему, чтобы вода ушла», — рассказал начальник управления по делам ГО и ЧС Пензы Александр Дерябин.

Пока лужи откачивают точечно. Коммунальщики рассчитывают, что ливневую канализацию удастся прочистить до того момента, когда начнется активное таяние снега. Впрочем, и эта мера не гарантирует того, что проблема будет исчерпана полностью, ливневок нет на многих пензенских дорогах, а осадков этой зимой выпало больше обычного.

Груз талой воды, по прогнозам коммунальщиков, в 2019 году кроме улицы Антонова придется на улицы Чаадаева, Ростовскую, Львовскую, микрорайон Междуречья. Пешеходам остается лишь проявлять свои акробатические способности.

«С коляской вообще не выйти. Все залито уже неделю, может даже больше. Живем здесь полтора года, в 2018-м так же было», — сказала жительница Пензы Анна Дмитриева.

Между тем за каждую городскую зону ответственны свои ведомства, потому, если у вас претензии к талой воде во дворах, обращайтесь в управляющую компанию или ТСЖ, клужам на тротуарах — в МУП «Зеленое хозяйство», если нарекания вызывает проезжая часть — в «Пензадормост», если какая-либо из организаций бездействует, — в городское управление жилищно-коммунального хозяйства, сообщает телеканал «Экспресс».