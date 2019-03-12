В Пензе выбрали лучшего молодого преподавателя вуза (видео)

В Пензенской области стало известно имя лучшего молодого преподавателя вуза. На протяжении месяца педагоги из пяти высших учебных заведений региона выполняли различные задания. 12 марта в стенах Пензенского госуниверситета состоялся заключительный этап межвузовского конкурса, в рамках которого молодые преподаватели проявили себя в творчестве.

Проведение открытого занятия — одно из главных заданий межвузовского конкурса профессионального мастерства «Молодой преподаватель». По словам доцента кафедры «Иностранные языки и методики их преподавания» ПГУ Натальи Прохоровой, она готовилась к этому этапу около месяца. Произвести впечатление на жюри пыталась с помощью использования на лекции инновационных педагогических технологий.

«Была задействована мультимедийная доска, с помощью которой студенты голосовали через телефоны. Думаю, что это было достаточно интересно и ново. Такая платформа использовалась впервые, даже члены жюри удивились», — рассказала она.

Конкурс среди преподавателей вузов в возрасте до 35 лет проводится в Пензе во второй раз. В 2018 году его победителем стал Алексей Киндаев из ПГУ.

«Это очень хорошая возможность показать свою гибкость, педагогическое мастерство, способность сохранять и приумножать лучшие традиции отечественного образования», — отметил он.

В 2019-м участниками педагогического соревнования стали десять преподавателей из пяти высших учебных заведений. Все вместе они собрались на заключительном — творческом этапе конкурса, в рамках которого им предстояло креативно озвучить фильм и презентовать себя.

Ранее жюри оценило преподавательскую деятельность конкурсантов, их портфолио, интеллектуальные способности и эрудицию, а также умение вести дискуссию. По словам организаторов, в 2019 году основной упор заданий был направлен на воспитательную деятельность педагогов.

«Молодые преподаватели отмечают, что это одно из самых сложных направлений в их деятельности. Хотя по закону об образовании в обязанности преподавателя не заложены воспитательные функции, но это требуется в современных условиях», — сказала председатель организации профсоюза работников народного образования и науки Пензенской области Любовь Беспалова.

«Для любого преподавателя это большой стимул и апгрейд, потому что когда общаешься с коллегами, возникают новые идеи и возможности их реализации. Честно говоря даже иначе стала смотреть на работу», — призналась старший преподаватель кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин ПАИИ Ольга Богатырева.

В итоге она заняла третье место, «серебро» — у Натальи Прохоровой из ПГУ, а лучшим молодым преподавателем стал Александр Павлов из технологического университета, сообщает телеканал «Экспресс».