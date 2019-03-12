В доме по улице Краснова приступили к восстановлению кирпичной кладки (видео)

В Пензе на улице Краснова, 34 восстанавливают кирпичную кладку, которая обрушилась на минувшей неделе. Напомним, тогда жителей эвакуировали в ближайшую школу, но тем же вечером разрешили вернуться домой. Причиной обрушения стала талая вода, которая во время оттепели из-за прохудившейся крыши начала стекать по фасаду здания. Чтобы решить проблему, необходимо отремонтировать кровлю, но это только летом, пока же ее просто расчистили от снега.

Рабочие пытаются сделать так, чтобы новый кирпич как можно плотнее прилегал к старому, еще сырому от той самой протечки, из-за которой и обрушилась часть стены на улице Краснова, 34. ЧП произошло в ночь на 6 марта, восстанавливать кладку строители от управляющей компании начали только через пять дней. Теперь важно успеть до похолодания, которое обещают уже ночью.

«Работы закончатся ближе к вечеру. Будем штукатурить, когда подсохнет стена. А крышей займемся сразу, как установится плюсовая температура», — сказал директор управляющей компании Алексей Мишин.

Причина всех бед, как утверждают жители, — в кровле. По их мнению, рабочие повредили крышу, когда убирали снег. В управляйке это категорически отрицают. Тем не менее, стена начала накапливать влагу. Кирпич не выдержал перепада температур. Примечательно, что четыре года назад в этом месте уже осыпалась кладка. К ремонту хозяева квартир относятся с недоверием.

«Кладка разрушается. Неизвестно, какой раствор кладут, если много песка, то рассыплется, если нет, то будет нормально. Сомневаюсь, что она долго продержится», — отметил старший по подъезду № 4 дома на улице Краснова, 34 Валерий Болелов.

Коммунальщики должны восстановить кладку за свой счет. Эти работы входят в графу «содержание и ремонт дома», поэтому в квитанции жителям придется вглядываться внимательнее обычного и проверять, нет ли незаконных надбавок. Гарантом качества работ будет Госжилстройтехинспекция. Пока на улице Краснова, 34 по-прежнему небезопасно. Правда, теперь угрозу представляют не старые, а новые кирпичи, сообщает телеканал «Экспресс».