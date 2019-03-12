В доме по улице Краснова приступили к восстановлению кирпичной кладки (видео)

Рабочие пытаются сделать так, чтобы новый кирпич как можно плотнее прилегал к старому, еще сырому от той самой протечки, из-за которой и обрушилась часть стены на улице Краснова, 34. ЧП произошло в ночь на 6 марта, восстанавливать кладку строители от управляющей компании начали только через пять дней. Теперь важно успеть до похолодания, которое обещают уже ночью.
«Работы закончатся ближе к вечеру. Будем штукатурить, когда подсохнет стена. А крышей займемся сразу, как установится плюсовая температура», — сказал директор управляющей компании Алексей Мишин.
Причина всех бед, как утверждают жители, — в кровле. По их мнению, рабочие повредили крышу, когда убирали снег. В управляйке это категорически отрицают. Тем не менее, стена начала накапливать влагу. Кирпич не выдержал перепада температур. Примечательно, что четыре года назад в этом месте уже осыпалась кладка. К ремонту хозяева квартир относятся с недоверием.
«Кладка разрушается. Неизвестно, какой раствор кладут, если много песка, то рассыплется, если нет, то будет нормально. Сомневаюсь, что она долго продержится», — отметил старший по подъезду № 4 дома на улице Краснова, 34 Валерий Болелов.
Коммунальщики должны восстановить кладку за свой счет. Эти работы входят в графу «содержание и ремонт дома», поэтому в квитанции жителям придется вглядываться внимательнее обычного и проверять, нет ли незаконных надбавок. Гарантом качества работ будет Госжилстройтехинспекция. Пока на улице Краснова, 34 по-прежнему небезопасно. Правда, теперь угрозу представляют не старые, а новые кирпичи, сообщает телеканал «Экспресс».