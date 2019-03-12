В «Суре» стартовало первенство Пензенской области по плаванию (видео)

В Пензу для участия в первенстве области по плаванию (0+) приехали сильнейшие пловцы со всего региона в возрасте от 13 до 16 лет. На дорожках дворца водного спорта «Сура» юноши и девушки постараются показать все свое мастерство. Помимо медалей, на кону — шанс попасть в сборную региона. В мае команда лучших отправится в Волгоград на первенство страны (0+).

Удачное выступление на турнире — шанс заявить о себе на всю на страну. 150 юношей и девушек со всей области борются за награды первенства региона по плаванию в индивидуальных видах программы. Командный зачет и эстафеты регламентом не предусмотрены. Каждый работает сам на себя. Впрочем, золотая медаль в одном или нескольких заплывах не гарантирует спортсмену место в сборной региона.

«Сейчас во всех субъектах РФ проводятся первенство региона. По их итогам будут составлены рейтинги 40 лучших спортсменов на отдельных дистанциях, которые и будут допущены к майскому первенству России, это довольно-таки непросто», — рассказала главный судья соревнований Ольга Суркова.

Таким образом, из 150 участников областного первенства на всероссийский турнир в Волгоград, в лучшем случае, отправится лишь десятая часть. Все зависит от того, какое время в такой же дисциплине покажут сверстники из других регионов. Главное, говорят наставники, ребятам нужно грамотно распределить силы, в течение трех дней каждый пловец выступит в нескольких видах программы. Не менее значимая составляющая успеха — психологический настрой. И тут важно, как сработает тандем тренер-спортсмен.

«Недавно Олимпийская чемпионка Ирина Бажина рассказала, что перед каждым стартом, прыжком, смотрела на тренера, который делал определенное движение, таким образом заряжая ее, чтобы она достойно выступила и показала лучшие результаты», — сказала директор Пензенской области СДЮСШОР водных видов спорта Людмила Карпова.

Основную конкуренцию за попадание в состав сборной региона воспитанникам областным спортивных школ составляют ребята из Нижнего Ломова, Кузнецка и Мокшана. За последние годы, отмечают специалисты, в этих районах заметно выросло качество подготовки спортсменов. Кто из ребят отправится в мае в Волгоград на первенство страны, станет известно до конца месяца, сообщает телеканал «Экспресс».