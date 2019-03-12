Пензенские силачи соревновались в перетягивании каната (видео)

В Пензе завершились первенство и чемпионат области по перетягиванию каната. В состязаниях участвовали не только опытные команды, но и новички. Борьба за первое место среди пяти сборных развернулась в физкультурно-оздоровительном комплексе «Звезда».

720 килограммов — примерно столько весят восемь участников каждой из команд, ухватившихся за противоположные концы каната. Победит тот, кто сможет перетянуть соперников за ограничительную линию.

«Тренируемся по вечерам после работы: качаем спину, ноги, перетягивает канат. У нас никто не курит в команде и не пьет, поэтому часто выигрываем», — рассказал участник соревнований Александр Плетнев.

В каждой из команд есть и девушки. Слабым полом их вряд ли можно назвать, они выступают с мужчинами на равных. Кстати, при подготовке к соревнованиям, у них почти нет ограничений в питании.

«У нас есть тренер, который показывает, как правильно это делать, корректирует наши действия, говорил, кому больше есть, кому меньше», — сказала участница соревнований Дарья Чукалина.

В первенстве и чемпионате Пензенской области по перетягиванию каната принимали участие пять команд. Они состоят как из опытных спортсменов, так и из новичков. Последним не давали поблажек: правила для всех едины. За три нарушения — дисквалификация с соревнований.

«Нельзя фиксировать канат, он должен быть свободным. Запрещено садиться на него, а также касаться руками или другими частями тела дорожки. Если упал, то должен быстро встать», — объяснил президент «Федерации по перетягиванию каната Пензенской области» Вениамин Африканов.

Без подарков в этот день не остался ни один участник. Спортсмены во всех весовых категориях получили медали и дипломы, сообщает телеканал «Экспресс».