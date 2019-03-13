Горожанин: Каток в центре Пензы станет бассейном?

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13 марта в 09:37 284 просмотра

Пензенец возмущен состоянием Фонтанной площади. Мужчина обратил внимание на завалы снега.

Об этом он написал в «Жалобную книгу» информагентства «Пенза-Пресс».

«Хотел поинтересоваться, когда планируется вывоз снега с Фонтанной площади, а именно с места, где был образован каток? Кататься там уже невозможно в связи с потеплением, а ухабы снега грозят подтопить центр города», — отметил пензенец.

В доказательство своих слов он разместил фотографию места. На снимке видно, что площадь завалена снежными массами.

Чтобы ответить на вопрос читателя, информагентство направило по поводу его жалобы официальный запрос.

Фотография: фото автора жалобы

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