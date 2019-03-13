Названы лучшие города мира для жизни

Как сообщает РИА Новости, в десятый раз подряд на первой строчке оказалась столица Австрии Вена. На втором и третьем месте, соответственно, Цюрих (Швейцария) и Ванкувер (Канада). В десятку наиболее благоприятных для жизни городов также вошли Мюнхен (Германия), Окленд (Новая Зеландия), Дюссельдорф (Германия), Франкфурт (Германия), Копенгаген (Дания), Женева (Швейцария) и Базель (Швейцария).

Москва заняла 167-е место, Санкт-Петербург — 174-е. Самым неблагоприятным для жизни городом из входящих в список признан Багдад: он находится на последней, 231-й строчке.

При составлении рейтинга компания учитывала проживание, экономические, политические и социальные условия, качество транспорта, еды, бытовых товаров и развлечений, климат, социально-культурную среду, а также уровень образования и медицины.