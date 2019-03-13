Лидин обсудил с коллегами из Удмуртии защищенность школ и подготовку педагогов

Спикер Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин принял участие в совещании, посвященном вопросам законотворческой деятельности в сфере образования. Встреча прошла в Государственном Совете Удмуртской Республики.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила председатель постоянной комиссии по науке, образованию, культуре, национальной и молодежной политике и спорту в республиканском Госсовете Татьяна Ишматова.

По ее словам, встреча была очень важной.

«В частности, заострили внимание на проблеме обеспечения антитеррористической защищенности образовательных организаций, на вопросе подготовки педагогических кадров, о необходимости принятия проекта федерального закона «О трудовом воспитании в Российской Федерации», о внесении изменений в ФГОС основного общего образования в части преподавания второго иностранного языка, вопросы порядка начисления и увеличения размера заработной платы работников образования», — отметила чиновник.

Также участники совещания согласились с тем, что важно тщательно проработать критерии и условия участия в федеральной программе «Земский учитель».