Лидин обсудил с коллегами из Удмуртии защищенность школ и подготовку педагогов

Об этом на своей странице в Facebook сообщила председатель постоянной комиссии по науке, образованию, культуре, национальной и молодежной политике и спорту в республиканском Госсовете Татьяна Ишматова.
По ее словам, встреча была очень важной.
«В частности, заострили внимание на проблеме обеспечения антитеррористической защищенности образовательных организаций, на вопросе подготовки педагогических кадров, о необходимости принятия проекта федерального закона «О трудовом воспитании в Российской Федерации», о внесении изменений в ФГОС основного общего образования в части преподавания второго иностранного языка, вопросы порядка начисления и увеличения размера заработной платы работников образования», — отметила чиновник.
Также участники совещания согласились с тем, что важно тщательно проработать критерии и условия участия в федеральной программе «Земский учитель».