В Пензе назвали участки, которым грозит подтопление

«Во время паводка мы откачиваем воду с одних и тех же участков, надо планировать работу и устранять саму причину подтопления, чтобы решить проблему, как мы сделали на улице Долгорукова, у моста на улице Баумана, на улице Измайлова в районе базы «Надежда», — призвал мэр Виктор Кувайцев.

Главы администраций районов рассказали, какие места в городе требуют особого внимания. Среди них — отдельные участки на ул. Чапаева, Складской, Солдатской, Суворова, Ростовской, Львовской, Аустрина, Луначарского, в микрорайоне Райки и Цыганском поселке. Мэр поручил контролировать их ежедневно.

Ранее информагентство сообщало о том, что губернатор Иван Белозерцев на оперативном совещании в правительстве призвал усилить подготовку к паводку в Пензенской области. Список мест для эвакуации при паводке можно посмотреть здесь, о подготовке к весеннему половодью и прогнозах пензенских синоптиков можно почитать, перейдя по ссылке.