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В Пензе многие дома с текущей крышей нуждаются в ее капремонте — Кувайцев

13 марта в 13:54 324 просмотра
, как районные городские администрации работают с управляйками по содержанию многоквартирных домов.

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13 марта в мэрии Пензы обсудили, как районные городские администрации работают с управляйками по содержанию многоквартирных домов.

Отметим, что из-за протечки крыши в ряде многоквартирных домов разрушилась наружная кирпичная кладка. Сотрудники управляющих компаний очищают кровли от снега и наледи, снимают остатки разрушающихся кирпичей и после просушки стены приступают к ее восстановлению. Для предупреждения подобных случаев на домах будет проведен текущий ремонт кровли.

«Надо разобраться в каждом конкретном случае, выяснить причину и совместно с жителями и управляющей компанией найти решение», — подчеркнул мэр Виктор Кувайцев.

По его мнению, для эффективного решения проблемы в большинстве случаев нужен капитальный ремонт крыши. Виктор Кувайцев нацелил городское управление ЖКХ на совместную работу с Региональным фондом капремонта МКД.

Также он подчеркнул, что важно участие в процессе самих жителей. Например, вопрос о необходимости ремонта кровли дома № 39 по улице Ударной поднимали в прошлом году, но собрание собственников дома не состоялось, и, соответственно, решение принято не было.

«По всем домам надо иметь сведения, какие работы там проведены, что еще можно сделать в существующих погодных условиях. С управляющими компаниями разговаривать на предмет их ответственности», — цитирует поручение мэра пресс-служба городской администрации.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_poruchil_aktivizirovat_raboty_po_yamochnomu_remontu_dorog/

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