В Пензенской области для спасения пчел внесут изменения в закон

В Пензенской области будут внесены изменения в региональный закон, чтобы предотвратить гибель пчел.

Как сообщает пресс-центр облправительства, вопросы развития отрасли пчеловодства обсудили в ПГАУ на совещании под председательством губернатора Ивана Белозерцева.

«Ко мне поступают жалобы от пчеловодов на то, что в период обработки полей химикатами для защиты от вредителей пчелы массово гибнут, и это серьезная проблема. Да, урожайность крайне важна, но пчеловодческий бизнес не должен нести от этого убытки. Нужно цивилизованное и действенное решение проблемы», — отметил глава региона.

Пензенский минсельхоз готовит пакет документов для внесения изменений в региональный закон «О пчеловодстве», который детализирует взаимоотношения между пчеловодами и растениеводами в этом вопросе.

«Закон в новой редакции должен быть принят в ближайшее время. Если нарушения зафиксированы и поступила жалоба — виновные должны ответить. Россельхознадзор должен активно заниматься этой проблемой», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Губернатор призвал пчеловодов высказывать предложения по развитию отрасли, отметив, что мед — полезный продукт.

«Мы готовы помогать, предоставляя гранты начинающим пчеловодам, участвуя в решении вопроса по вхождению пензенских производителей в торговые сети, а также в разработке дизайна современной привлекательной упаковки. Пчеловодство нужно развивать, поскольку это возможность для сельчан работать и зарабатывать, а для покупателей их товара — приобретать качественный продукт», — сказал глава региона.

Напомним, ранее ИА «Пенза-Пресс» сообщало о жалобах на массовую гибель пчел в Колышлейском и Иссинском районах. На проблему отреагировали в региональном минсельхозе.