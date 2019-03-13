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В Пензе администраторов ярмарок определят по конкурсу

13 марта в 14:07 238 просмотров
сообщила о проведении конкурсного отбора администраторов ярмарок. Его будет проводить специальная комиссия.

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Мэрия Пензы сообщила о проведении конкурсного отбора администраторов ярмарок. Его будет проводить специальная комиссия.

В списке — 31 ярмарка, сезонные, праздничные и выходного дня. В частности, сезонные предлагаются в сквере «Дружбы», Могилевском дворике, на Юбилейной площади, на площади Ленина и других.

Ярмарки выходного дня — на Третьем проезде Лобачевского, на ул. Центральной. Праздничные ярмарки — на ул. Калинина, 93, ул. Мира, 27, Луначарского, 11 и т. д.

В состав конкурсной комиссии вошли вице-мэр Денис Леонтьев, начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства Пензы Ольга Жовтяк, начальник отдела потребительского рынка Олеся Позднякова и другие.


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