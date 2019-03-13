В России предлагают ввести сельскую ипотеку под 1% годовых

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованный проект госпрограммы комплексного развития сельских территорий. Льготная сельская ипотека указывается как один из инструментов для решения задач ведомственной целевой программы «Федеральные мероприятия по комплексному развитию сельских территорий». В частности, она поможет увеличить ежегодный ввод жилья в селах до 1,028 млн кв. метров в 2025 году с 179,72 тыс. в 2018-м.

Предполагается, что ввод жилья, приобретенного или построенного с привлечением льготной сельской ипотеки, в 2020 году составит 552,3 тысячи квадратных метров, в 2021 году — 635,9 тысячи, в 2022 году — 711,3 тысячи, в 2023 году — 778,7 тысячи, в 2024 году — 839,2 тысячи, в 2025 году — 893,1 тысячи квадратных метров.

Для внедрения льготной ипотеки предполагается предоставление субсидий российским банкам и АО «Дом.РФ» на возмещение недополученных ими доходов по выданным (приобретенным) ипотечным кредитам, предоставленным гражданам РФ, проживающим на сельских территориях по льготной ставке — не выше 1% годовых.

Общий объем финансирования программы может составить 207,3 млрд рублей в 2020—2025 годах, средства из федерального бюджета планируются на уровне 121,6 млрд рублей.