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В Пензе впервые пройдет открытый фестиваль Особого театра

13 марта в 14:59 184 просмотра
«САМИ» («Смелые, активные, мобильные, инициативные») (12+).

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15 марта в пензенском центре культуры и досуга состоится первый открытый фестиваль Особого театра «САМИ» («Смелые, активные, мобильные, инициативные») (12+).

Зрителям покажут номера от театральных кружков и секций, театров моды, пантомимы и других объединений, где занимаются люди с ограниченными возможностями здоровья.

В фестивале примут участие региональная общественная организация поддержки инвалидов «Пензенские лучики», квартет «Облачко», «Мим-клоун театр» школы-интерната для глухих и слабослышащих детей, театр жестовой песни «Образ» и многие другие организации.

Как сообщает пресс-служба мэрии, творчество юных артистов с ограниченными возможностями здоровья оценит компетентное жюри под председательством худрука областного драмтеатра Сергея Казакова.

Фестиваль начнется в большом зале центра культуры и досуга города 15 марта в 9.00.


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