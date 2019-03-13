В Пензе впервые пройдет открытый фестиваль Особого театра

15 марта в пензенском центре культуры и досуга состоится первый открытый фестиваль Особого театра «САМИ» («Смелые, активные, мобильные, инициативные») (12+).

Зрителям покажут номера от театральных кружков и секций, театров моды, пантомимы и других объединений, где занимаются люди с ограниченными возможностями здоровья.

В фестивале примут участие региональная общественная организация поддержки инвалидов «Пензенские лучики», квартет «Облачко», «Мим-клоун театр» школы-интерната для глухих и слабослышащих детей, театр жестовой песни «Образ» и многие другие организации.

Как сообщает пресс-служба мэрии, творчество юных артистов с ограниченными возможностями здоровья оценит компетентное жюри под председательством худрука областного драмтеатра Сергея Казакова.

Фестиваль начнется в большом зале центра культуры и досуга города 15 марта в 9.00.