В Пензе пройдут областные соревнования по бочча

23 марта в Пензе пройдет областной чемпионат и первенство по бочча среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (0+).

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, соревнования пройдут в ФОКе «Звезда», они начнутся в 10.30.

Спортсмены будут состязаться в личном турнире в паралимпийских классах и в любительской дисциплине Open class (в котором могут принять участие все желающие).

По итогам соревнований в классах определятся кандидаты на участие в предстоящем чемпионате России, который состоится в Алексине Тульской области.