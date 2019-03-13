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В Пензе пройдут областные соревнования по бочча

13 марта в 15:18 186 просмотров
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23 марта в Пензе пройдет областной чемпионат и первенство по бочча среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (0+).

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, соревнования пройдут в ФОКе «Звезда», они начнутся в 10.30.

Спортсмены будут состязаться в личном турнире в паралимпийских классах и в любительской дисциплине Open class (в котором могут принять участие все желающие).

По итогам соревнований в классах определятся кандидаты на участие в предстоящем чемпионате России, который состоится в Алексине Тульской области.

Предварительные заявки на участие в чемпионате и пенвенстве указанием количества спортсменов, тренеров и сопровождающих необходимо подать не позднее, чем за семь дней до начала соревнований по эл. почте: pnzvlv@mail.ru, телефону: 8 (900) 317-55-17 или лично по адресу: г. Пенза, ул. Коммунистическая, 40, ПРОО «Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата».

Фотография: Скриншот: http://sport.pnzreg.ru/news/4786/

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