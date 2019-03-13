В Пензе пройдут областные соревнования по бочча

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, соревнования пройдут в ФОКе «Звезда», они начнутся в 10.30.
Спортсмены будут состязаться в личном турнире в паралимпийских классах и в любительской дисциплине Open class (в котором могут принять участие все желающие).
По итогам соревнований в классах определятся кандидаты на участие в предстоящем чемпионате России, который состоится в Алексине Тульской области.
Предварительные заявки на участие в чемпионате и пенвенстве указанием количества спортсменов, тренеров и сопровождающих необходимо подать не позднее, чем за семь дней до начала соревнований по эл. почте: pnzvlv@mail.ru, телефону: