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Два пензенских боксера представят регион на первенстве России

13 марта в 15:31 186 просмотров
, воспитанник городской спортшколы вернулся с победой с первенства ОО РФСО «Локомотив» среди юниоров 17−18 лет.

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Пензенский боксер, воспитанник городской спортшколы вернулся с победой с первенства ОО РФСО «Локомотив» среди юниоров 17−18 лет.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, уверенная победа над соперниками в весовой категории до 52 кг позволит ему принять участие в первенстве России, которое пройдет с 12 по 14 мая в Оренбурге (0+).

Путевку на всероссийские соревнования получил и другой пензенский боксер: месяцем ранее, также на соревнованиях первенства ОО РФСО «Локомотив», но среди мальчиков 2005—2006 годов рождения, он победил в весовой категории до 72 кг. Первенство России в этой возрастной группе пройдет в Анапе с 16 по 18 мая (0+).


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