Два пензенских боксера представят регион на первенстве России

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, уверенная победа над соперниками в весовой категории до 52 кг позволит ему принять участие в первенстве России, которое пройдет с 12 по 14 мая в Оренбурге (0+).

Путевку на всероссийские соревнования получил и другой пензенский боксер: месяцем ранее, также на соревнованиях первенства ОО РФСО «Локомотив», но среди мальчиков 2005—2006 годов рождения, он победил в весовой категории до 72 кг. Первенство России в этой возрастной группе пройдет в Анапе с 16 по 18 мая (0+).