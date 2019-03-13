В Пензе пересмотрят тарифы на отлов безнадзорных животных

В 2018 году в Пензе отловили 742 особи безнадзорных животных, заявок было подано 441. Для сравнения, в 2017 году было найдено 1043 особи, заявок — 725.

«Из 742 особей кастрировано, стерилизовано и отпущено в места обитания 264 особи, подвергнуто эвтаназии и утилизировано 478. В 2018 году эпизоотических очагов по бешенству в Пензе не выявлено», — отметила начальник управления городского управления ЖКХ Майя Воронова.

Депутаты поинтересовались, хватает ли денег на эту деятельность? По словам Вороновой, их, конечно, не хватает, потому что тариф не поднимался с 2015 года, в него не заложены деньги на зарплату работников, средства есть только на мероприятия по стерилизации, кастрации.

Сейчас средний норматив стоимости услуги по отлову безнадзорных животных составляет 202 руб. Так, на кастрацию одной особи заложен тариф в 1040 руб., на стерилизацию — 1288 руб., на содержание — 54,5 руб. в сутки, один километр транспортировки оценен в 6,34 руб.

Но при этом в докладе говорится о том, что все необходимые мероприятия проводятся. У депутатов возник вопрос: зачем тогда увеличивать тариф?

«МУП по очистке не раз ходатайствовал о повышении тарифа, сейчас он работает себе в убыток в этом направлении», — пояснила она.

Заместитель начальника управления ветеринарии региона Александр Котин отметил, что в связи с законом об ответственном обращении с животными будут изменены формулировки. Так, теперь не будет понятия «безнадзорное животное», а будет «животное без владельца».

«Что касается тарифа, то, опять же, в связи с этим законом, мы будем пересматривать расценки, с 1 января 2020 года тариф будет другим», — сказал он.