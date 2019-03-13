Как сообщает пресс-служба регионального минсельхоза, Дмитрий Патрушев озвучил эту информацию на оперативном совещании. Он отметил, что в настоящее время Минсельхоз направил регионам на поддержку сельского хозяйства более 118 млрд рублей. При этом непосредственно аграриям субъектами было доведено чуть более 2 млрд рублей.

«Среди лидеров по доведению финансирования — Кировская, Магаданская, Владимирская, Волгоградская, Сахалинская, Ульяновская, Астраханская и Пензенская области, Камчатский и Алтайский края, а также Республика Башкортостан», — отметил он.