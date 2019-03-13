Курсы доллара и евро продолжают снижаться

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 14 марта.

По данным Банка России, курс доллара понизился с 65,7674 руб. до 65,5890 руб., а курс евро — с 74,0672 руб. до 74,0237 руб.

Золото будет стоить 2 759,07 рублей за грамм, серебро — 32,57, платина — 1 767,12, палладий — 3 251,67 руб./гр.