В Пензе неубранный снег и автомобили мешают мусоровозам работать (видео)

С начала 2019 года на региональных операторов, которые занимаются вывозом мусора, обрушивается шквал вопросов от населения. Самая большая территория в Пензенской области досталась управлению благоустройства и очистки. Представители организации объяснили, чем отличается работа регоператора в многоквартирном жилом фонде и частном секторе и можно ли решить накопившиеся проблемы.

Диспетчер Ольга Аверьянова находится в круглосуточном контакте с водителями мусоровозов. Она сбрасывает фотографии с комментариями в общий чат, за день бывает три десятка адресов, куда спецтехника не смогла проехать. В этом случае специалисты управления благоустройства и очистки немедленно связываются с районными администрациями. Только реакцию зачастую приходится ждать неделями. Тем временем, водители вынуждены маневрировать по нерасчищенным улочками, в нескольких сантиметрах от припаркованных возле домов легковушек.

«После снегопада здесь не чистят, только легковая машина сможет проехать, а грузовая не умещается», — рассказал водитель мусоровоза управления благоустройства и очистки Андрей Лягушов.

Частный сектор — это отдельная головная боль для регионального оператора. Самая частая жалоба граждан — почему пакеты с мусором вывозят не по графику? Многие жители не знают, что этот вопрос напрямую зависит от работы коммунальщиков и автовладельцев, машины которых не позволяют проехать габаритному мусоровозу.

«Пытаемся налаживать связь с представителями уличных комитетов, чтобы доносили до жителей, что в это есть необходимость, чтобы спецтранспорт проезжал. Обыватель не вдается в подробности, у него забрали мусор, а претензии возникают к перевозчику», — сказал коммерческий директор управления благоустройства и очистки Алексей Ларин.

Напомним, новая система обращения с твердыми коммунальными отходами заработала в России с начала 2019 года. В ведении управления благоустройства и очистки — Пенза, Заречный, а также Бессоновский, Иссинский, Лунинский, Мокшанский, Шемышейский и Пензенский районы. Сотрудники организации уверены, что проблемы, которые возникают с вывозом отходов, можно решить только сообща. Они ждут помощи в вопросе расчистки улиц от власти, а от автовладельцев понимания, сообщает телеканал «Экспресс».