Уроженец Ставропольского края сбывал в Пензе фальшивые купюры (видео)

Обычная ситуация оказалась продуманной схемой злоумышленника. У уроженца Ставропольского края было минимум 32 фальшивых пятитысячных банкноты. Он приобрел их у неизвестных после того, как освободился из исправительной колонии, а сбывать подделки приехал в Пензу.
«Он заходил в магазин, приобретал алкогольные напитки на сумму около 500 рублей, расплачивался за покупку пятитысячной купюрой. Обвиняемому удалось таким образом сбыть фальшивки, пользуясь тем, что банкноты отличало высокое качество изготовления, и продавцы при проверке через детекторы не замечали отличий от настоящих денег», — рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.
Тем не менее, распознать фальшивку возможно: ее может выдать качество бумаги, например, если один бумажный слой поддельной банкноты легко отделяется, как и прозрачная защитная нить.
В том, что пятитысячные купюры настоящие, усомнились продавцы одного из пензенских магазинов, когда преступник пытался сбыть деньги в третий раз. Сотрудники закрыли дверь торговой точки, в надежде задержать мужчину до прибытия полиции. Однако злоумышленнику удалось вырваться. Его задержали по горячим следам уже в Самаре. Сейчас материалы дела переданы в суд. Мужчине может грозить до восьми лет лишения свободы, сообщает телеканал «Экспресс».