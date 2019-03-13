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Уроженец Ставропольского края сбывал в Пензе фальшивые купюры (видео)

13 марта в 19:42 180 просмотров
, покупая спиртное. Поддельные банкноты были такого качества, что отличить их от настоящих было трудно даже при помощи детекторов. Однако продавцы одной из торговых точек вычислили фальшивомонетчика.

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В Пензе уроженец Ставропольского края пытался сбыть около 160 тысяч фальшивых рублей. Он разменивал пятитысячные купюры в магазинах, покупая спиртное. Поддельные банкноты были такого качества, что отличить их от настоящих было трудно даже при помощи детекторов. Однако продавцы одной из торговых точек вычислили фальшивомонетчика.

Обычная ситуация оказалась продуманной схемой злоумышленника. У уроженца Ставропольского края было минимум 32 фальшивых пятитысячных банкноты. Он приобрел их у неизвестных после того, как освободился из исправительной колонии, а сбывать подделки приехал в Пензу.

«Он заходил в магазин, приобретал алкогольные напитки на сумму около 500 рублей, расплачивался за покупку пятитысячной купюрой. Обвиняемому удалось таким образом сбыть фальшивки, пользуясь тем, что банкноты отличало высокое качество изготовления, и продавцы при проверке через детекторы не замечали отличий от настоящих денег», — рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Тем не менее, распознать фальшивку возможно: ее может выдать качество бумаги, например, если один бумажный слой поддельной банкноты легко отделяется, как и прозрачная защитная нить.

В том, что пятитысячные купюры настоящие, усомнились продавцы одного из пензенских магазинов, когда преступник пытался сбыть деньги в третий раз. Сотрудники закрыли дверь торговой точки, в надежде задержать мужчину до прибытия полиции. Однако злоумышленнику удалось вырваться. Его задержали по горячим следам уже в Самаре. Сейчас материалы дела переданы в суд. Мужчине может грозить до восьми лет лишения свободы, сообщает телеканал «Экспресс».


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