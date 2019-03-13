Пензенские психологи обсудили причины стресса у школьников (видео)

Что вызывает стресс у школьников и как с этим бороться? Чтобы найти ответ на эти вопросы в центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи собрались психологи со всей Пензенской области. В преддверии экзаменов и сдачи ЕГЭ там прошел семинар.

«Цель консультации — распространение информации, чтобы вы потом об это рассказали в коллективе и ситуация в школе была под вашим контролем», — сказала главный внештатный психолог-эксперт министерства образования Пензенской области Татьяна Карамышева.

Следить за ситуацией на местах в преддверии единых и основных государственных экзаменов призывают психологов. Кто как не они должны помочь детям справиться со стрессовыми ситуациями, которые не столько беспокоятся за знания по предмету, сколько поддаются общей атмосфере в коллективе.

«Ребенок теряется, когда не знает, как с этим справиться, нужно научить его выходить из этой ситуации, переключать внимание, успокоиться, настроить себя на правильный лад, с определенных психологических формул», — рассказала Татьяна Карамышева.

Психологи работали в формате диалога. Вопросов много. Начиная от влияния на ситуацию родителей, заканчивая детальным разбором беседы со школьником. Специалисты признаются, стресс окружает и детей, и взрослых везде: бытовые проблемы, профессиональные неурядицы. И, самое страшное, что может произойти — это развитие на нервной почве болезней.

«Стрессовая ситуация может обернуться патологией, например, сердца, а сигнал будет идти не из больного органа, а из головы. То есть стресс повлияет на пульс, перепады артериального давления, а человек думает, уверен, что у него проблемы с сердцем», — объяснила психолог Сердобской центральной больницы им. Настина Анжела Потехина.

Семинар объединил 30 психологов. За новыми знаниями, методиками работы с детьми на обучение приглашают специалистов из районов области. Всех желающих ждут в Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Пензенской области каждую среду, сообщает телеканал «Экспресс».