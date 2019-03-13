В Центре культуры и досуга состоится фестиваль «Баян собирает друзей» (видео)

В Пензе пройдет открытый фестиваль исполнительского мастерства на народных инструментах. Одно из основных его условий — в каждом из коллективов обязательно должен быть баянист.

Солист пензенского муниципального оркестра Виктор Венедиктов не расстается с баяном с семи лет. В его репертуаре по большей части именно народная музыка. Рассказывает, что в его семье музыкальный инструмент объединил поколения.

«У меня две дочки, они занимаются вокалом. Мы очень любим баян, если собирается компания, то поем вечерами, иногда и до утра, такая традиция», — рассказал он.

Муниципальный оркестр «Пенза» — лишь один из участников открытого фестиваля «Баян собирает друзей» (0+). Также в списке ансамбль «Старгород», «Голоса России», хор имени Гришина. Приедут и специальные гости — Алексей Голенко из Каменки и трио баянистов «Гармония» из Орла. Они выступят в сопровождении пензенского оркестра.

«Будем репетировать в день концерт с утра. Мы знаем свои партии, останется только договориться с гостями о темпе выступления», — сказал главный дирижер русского народного оркестра «Пенза» им. Попова Сергей Сидоров.

Фестиваль народной музыки пройдет в областном центре впервые. Одно из главных условий для участников — в каждом музыкальном номере обязательно должен звучать баян. Так организаторы хотят повысить интерес публики к этому уникальному инструменту.

«Конечно, хочется, чтобы на федеральном уровне была какая-то программа, поддержка, чтобы людям, талантливым ребятам было легче приобрести инструмент, так как он очень дорогой», — сказал ведущий фестиваля Эдуард Токарев.

Фестиваль «Баян собирает друзей» посветят 80-летию образования Пензенской области. Музыканты будут ждать зрителей 17 марта в Центре культуры и досуга. Начало — в 13 часов, сообщает телеканал «Экспресс».