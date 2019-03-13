Пчеловодов Пензенской области поддержат финансово (видео)

В регионе запущено несколько программ грантовой поддержки производителей меда. Развитие отрасли обсудили в ходе семинара, организованного в Пензенском государственном аграрном университете.

На своих пасеках в 2018 году пензенские производители собрали около 2000 тонн меда различных видов. Такой результат позволил региону занять шестое место среди субъектов Приволжского федерального округа по объемам производства. Пчеловоды поделились своими достижениями с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым.

Николай Шитов — пчеловод со стажем. За его плечами — свыше 30 лет работы в этой отрасли. Он увлек любимым делом всю семью. Сын активно продолжает семейный бизнес. Продукцию начали поставлять и в другие регионы. Однако Шитовы готовы реализовать еще больше меда, но есть трудности со сбытом, которые испытывают большинство пчеловодов региона.

Пути решения не только этой проблемы искали в рамках семинара, который прошел в Пензенском государственном аграрном университете.

«У региона хороший потенциал для развития пчеловодства. Есть возможность зарабатывать и создавать рабочие места. На основания ваших обращений с 2019 года есть грантовая поддержка, которая, с моей точки зрения, если мы будем с вами работать, дадут толчок развитию вашего бизнеса», — сказал глава региона.

С 2019 года пензенские производители меда смогут получить сразу несколько видов грантовой поддержки. Возможность воспользоваться ими есть как у опытных пчеловодов, объединяющихся в кооперативы, так и начинающих. Для последних создана отдельная программа.

«Размер максимально гранта — полтора миллиона рублей, он может быть направлен на покупку сельскохозяйственной техники, оборудования для сбора, хранения, транспортировки меда и продукции пчеловодства», — рассказал министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.

В ходе встречи обсудили и меры предотвращения массовой гибели пчел во время опыления полей химикатами. Глава региона пояснил, что в ближайшее время будут приняты поправки в региональный законопроект, которые регламентируют взаимоотношения пчеловодов и растениеводов, сообщает телеканал «Экспресс».